СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Держава оплачуватиме послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для захисників

Порядок реалізації пілотного проєкту затвердив уряд.

Держава оплачуватиме послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для захисників
Фото: pixabay

Держава оплачуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків для тих, хто захищав і продовжує захищати Україну, повідомляє Мінветеранів.  

Хто може скористатися:

  • ветерани й ветеранки, в тому числі з інвалідністю;
  • діючі військовослужбовці, включно з іноземцями та людьми без громадянства;
  • поліцейські, рятувальники та службовці Державної кримінально-виконавчої служби, які безпосередньо брали участь у бойових діях або забезпечували заходи з національної безпеки та оборони.

Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазеру можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити  самопочуття людини. 

Програма починає діяти з січня 2026 року. Держава компенсуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри для наших захисників і захисниць усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із Мінветеранів.

Обсяг послуг включає вісім ключових етапів

  • первинну консультацію та формування плану лікування
  • корекцію рубцевих змін шкіри
  • повторні огляди лікарем перед кожним сеансом корекції
  • супровід лікування під час всього амбулаторного курсу лікування
  • консультування за необхідності із застосуванням методів і засобів телемедицини
  • навчання навичкам самостійного догляду
  • проведення клінічної оцінки стану рубця, з відображенням динаміки
  • заключну консультацію після завершення курсу з оцінкою результатів, наданням індивідуальних рекомендацій.

Найближчим часом Мінветеранів публікуватиме детальну інформацію про те, як стати надавачами та скористатися послугами.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies