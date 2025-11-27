Держава оплачуватиме послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для захисників

Держава оплачуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків для тих, хто захищав і продовжує захищати Україну, повідомляє Мінветеранів.
Хто може скористатися:
- ветерани й ветеранки, в тому числі з інвалідністю;
- діючі військовослужбовці, включно з іноземцями та людьми без громадянства;
- поліцейські, рятувальники та службовці Державної кримінально-виконавчої служби, які безпосередньо брали участь у бойових діях або забезпечували заходи з національної безпеки та оборони.
Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазеру можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити самопочуття людини.
Програма починає діяти з січня 2026 року. Держава компенсуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри для наших захисників і захисниць усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із Мінветеранів.
Обсяг послуг включає вісім ключових етапів:
- первинну консультацію та формування плану лікування
- корекцію рубцевих змін шкіри
- повторні огляди лікарем перед кожним сеансом корекції
- супровід лікування під час всього амбулаторного курсу лікування
- консультування за необхідності із застосуванням методів і засобів телемедицини
- навчання навичкам самостійного догляду
- проведення клінічної оцінки стану рубця, з відображенням динаміки
- заключну консультацію після завершення курсу з оцінкою результатів, наданням індивідуальних рекомендацій.
Найближчим часом Мінветеранів публікуватиме детальну інформацію про те, як стати надавачами та скористатися послугами.