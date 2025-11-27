Держава оплачуватиме послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для захисників

Держава оплачуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків для тих, хто захищав і продовжує захищати Україну, повідомляє Мінветеранів.

Хто може скористатися:

ветерани й ветеранки, в тому числі з інвалідністю;

діючі військовослужбовці, включно з іноземцями та людьми без громадянства;

поліцейські, рятувальники та службовці Державної кримінально-виконавчої служби, які безпосередньо брали участь у бойових діях або забезпечували заходи з національної безпеки та оборони.

Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазеру можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити самопочуття людини.

Програма починає діяти з січня 2026 року. Держава компенсуватиме надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри для наших захисників і захисниць усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із Мінветеранів.

Обсяг послуг включає вісім ключових етапів:

первинну консультацію та формування плану лікування

корекцію рубцевих змін шкіри

повторні огляди лікарем перед кожним сеансом корекції

супровід лікування під час всього амбулаторного курсу лікування

консультування за необхідності із застосуванням методів і засобів телемедицини

навчання навичкам самостійного догляду

проведення клінічної оцінки стану рубця, з відображенням динаміки

заключну консультацію після завершення курсу з оцінкою результатів, наданням індивідуальних рекомендацій.

Найближчим часом Мінветеранів публікуватиме детальну інформацію про те, як стати надавачами та скористатися послугами.