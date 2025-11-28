​Сили оборони ліквідували за добу 1100 російських солдатів

Упродовж доби армія РФ втратила 1 100 солдатів, 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб
- танків – 11 380 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од.
- артилерійських систем – 34 730 (+21) од.
- РСЗВ – 1 550 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од.
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од.
- спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.
Дані уточнюються.