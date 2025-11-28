Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
​Сили оборони ліквідували за добу 1100 російських солдатів

Від початку повномасштабноговторгнення окупаційні війська втратили близько 1 170 790 осіб.

​Сили оборони ліквідували за добу 1100 російських солдатів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби армія РФ втратила 1 100 солдатів, 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб 
  • танків – 11 380 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од.
  • артилерійських систем – 34 730 (+21) од.
  • РСЗВ – 1 550 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од.
  • крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од.
  • спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
