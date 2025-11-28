​Сили оборони ліквідували за добу 1100 російських солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Від початку повномасштабноговторгнення окупаційні війська втратили близько 1 170 790 осіб.

