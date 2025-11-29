Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

У Татарстані горить "Алабуга", де росіяни виробляють "шахеди"

Вогонь охопив площу у 5 тисяч квадратних метрів. 

У Татарстані горить "Алабуга", де росіяни виробляють "шахеди"
Виробництво безпілотників у "Алабузі"
Фото: скрин змі окупантів

В особливій економічній зоні "Алабуга", розташованій на території Татарстану, виникла пожежа на складах.

За повідомленнями моніторингових каналів, загорілося приміщення, де зберігалися акумулятори та інші деталі. Близько 300 співробітників евакуювалися. Вогонь охопив територію у 5000 квадратних метрів.

Причина займання не оприлюднювалася. Невідомо, чи був це удар українських Сил оборони, диверсія чи збіг обставин.

"Алабуга" відома як місце виробництва росіянами ударних безпілотників типу "шахед". На складських приміщеннях там зберігають готові дрони, а поряд є навіть власний майданчик для запуску БПЛА.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies