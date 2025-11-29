У Татарстані горить "Алабуга", де росіяни виробляють "шахеди"

Вогонь охопив площу у 5 тисяч квадратних метрів.

В особливій економічній зоні "Алабуга", розташованій на території Татарстану, виникла пожежа на складах.

За повідомленнями моніторингових каналів, загорілося приміщення, де зберігалися акумулятори та інші деталі. Близько 300 співробітників евакуювалися. Вогонь охопив територію у 5000 квадратних метрів.

Причина займання не оприлюднювалася. Невідомо, чи був це удар українських Сил оборони, диверсія чи збіг обставин.

"Алабуга" відома як місце виробництва росіянами ударних безпілотників типу "шахед". На складських приміщеннях там зберігають готові дрони, а поряд є навіть власний майданчик для запуску БПЛА.