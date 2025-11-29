Журналістка The New York Post заявила, що Єрмак йде на фронт

Репортерка видання The New York Post Кейтлін Доорнбос у мережі X заявила, що колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав їй про свій намір піти на фронт.

Журналістка оприлюднила повідомлення, у якому експосадовець нібито стверджує, що "вирушає на лінію фронту і готовий до будь-якої розправи", бо він "чесна та гідна людина".

Єрмак додає, що "служив Україні та був у Києві 24 лютого 2022 року". Попри це, його "зганьбили, а гідність не захистили". Ексголова ОП не хоче "створювати проблеми Зеленському" і тому нібито їде на фронт.

У офіційних соціальних мережах Єрмака будь-яка реакція на звільнення з посади відсутня.