ГоловнаСуспільствоВійна

Журналістка The New York Post заявила, що Єрмак йде на фронт

Екскерівник Офісу Президента надіслав представниці ЗМІ емоційне повідомлення.

Журналістка The New York Post заявила, що Єрмак йде на фронт
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Репортерка видання The New York Post Кейтлін Доорнбос у мережі X заявила, що колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав їй про свій намір піти на фронт.

Журналістка оприлюднила повідомлення, у якому експосадовець нібито стверджує, що "вирушає на лінію фронту і готовий до будь-якої розправи", бо він "чесна та гідна людина". 

Єрмак додає, що "служив Україні та був у Києві 24 лютого 2022 року". Попри це, його "зганьбили, а гідність не захистили". Ексголова ОП не хоче "створювати проблеми Зеленському" і тому нібито їде на фронт. 

У офіційних соціальних мережах Єрмака будь-яка реакція на звільнення з посади відсутня. 
