Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів, знищили ворожий танк і 15 броньовиків.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 171 700 солдатів.

