Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 171 700 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів, знищили ворожий танк і 15 броньовиків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 171 700 (+910) 
  • осіб танків – 11 381 (+1) 
  • бойових броньованих машин – 23 658 (+15) 
  • артилерійських систем  – 34 733 (+3) 
  • РСЗВ – 1 550 (+0) 
  • засоби ППО  – 1 253 (+0) 
  • літаків – 430 (+0) 
  • гелікоптерів – 347 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 85 343 (+106) 
  • крилаті ракети – 3 995 (+0) 
  • кораблі / катери – 28 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) 
  • спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.

Дані уточнюються.
