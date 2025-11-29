Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів, знищили ворожий танк і 15 броньовиків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 171 700 (+910)
- осіб танків – 11 381 (+1)
- бойових броньованих машин – 23 658 (+15)
- артилерійських систем – 34 733 (+3)
- РСЗВ – 1 550 (+0)
- засоби ППО – 1 253 (+0)
- літаків – 430 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106)
- крилаті ракети – 3 995 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64)
- спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.
Дані уточнюються.