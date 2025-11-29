ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Фастів знеструмлений внаслідок атаки, є пошкодження і в інших районах області

Ворог атакував інфраструктуру і будинки. 

Фастів знеструмлений внаслідок атаки, є пошкодження і в інших районах області
Фото: pixabay

Внаслідок російської атаки вночі і вранці 29 листопада знеструмлено місто Фастів. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Голова ОВА Микола Калашник повідомив, що системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи. 

Загалом наслідки атаки зафіксовані в 5 районах області. У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. 

“У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків”, – повідомив Калашник. 

Пошкоджено приватні будинки, більше 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торговельного центру. 

У місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад, повідомили в ДСНС.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво. 

Приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі. 
