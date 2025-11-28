Диктант національної єдності без помилок написали шестеро людей

Усього на перевірку свої тексти надіслали більше 11 тисяч учасників.

Через місяць після Дня української писемності та мови, який відзначався 27 жовтня, "Суспільне" оголосило результати диктанту національної єдності.

Участь у написанні взяли понад 11 тисяч 200 людей, а тексти на перевірку були надіслані аж з 38 країн, серед яких Південно-Африканська Республіка, Південна Корея, Йорданія, Китай та Японія.

Лише шестеро українців не припустилися у диктанті жодної помилки. Ще 11 людей обмежилися лише одним неправильним розділовим знаком чи літерою.

Учасники диктанту національної єдності, які написали його без помилок: