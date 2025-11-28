Російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто у Херсонській області

У БІлозерці Херсонської області росіяни атакували дроном цивільне авто, унаслідок чого постраждали двоє цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 15:50 російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці. Внаслідок ворожого удару тяжкі мінно-вибухові травми дістали чоловік та жінка", – ідеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби врятувати їхні життя.