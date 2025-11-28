Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Генштаб: на фронті пройшло майже 250 бойових зіткнень

Найбільше боїв пройшло на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Олександрівському напрямках.

Генштаб: на фронті пройшло майже 250 бойових зіткнень
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Розпочалася 1 374 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень.

У Генштабі наголошують, що українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тернувате, Гуляйполе, Григорівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 11 керованих авіабомб, та здійснив 140 обстрілів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку ворог провів 29 атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставків, Дробишевого, Олександрівки.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 13 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки противника у районі Часового Яру та в бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Січневе, Соснівка, Красногірське та в напрямку Олексіївки. 

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбито 10 атак противника у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 15 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 63 безпілотні літальні апарати та 48 одиниць автомобільної техніки окупантів.
