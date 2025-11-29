Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Війна

Окупанти завдали понад 340 ударів по Запорізькій області

Пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Окупанти завдали понад 340 ударів по Запорізькій області
наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 341 удар по 21 населеному пункту Запорізької області. Є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Магдалинівці, Новому Полю, Гуляйполю, Воздвижівці, Добропіллю та Різдвянці", – ідеться у повідомленні.

150 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Григорівку, Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Затишшя, Зелене та Добропілля.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Малих Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки та Варварівки.

179 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Кам’янського, Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Зеленого та Добропілля.

Надійшло 70 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Мирні жителі не постраждали.
