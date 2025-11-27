Сьогодні, 27 листопада, Україна в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб.

Про це повідомляє проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими “Хочу жить”.

Крім того, завтра на територію Росії повернуть ще одну групу громадян РФ, і така практика триватиме, запевнили в проєкті.

“Водночас у Росії незаконно утримуються тисячі українських цивільних — жінок, дітей, людей похилого віку. З перших днів повномасштабного вторгнення російські військові систематично брали цивільних у заручники. Людей затримували, катували, а потім вивозили до Росії. Значну частину цих людей російська сторона оголошує “військовополоненими” і погоджується повертати лише в обмін на своїх військовослужбовців, які потрапили до полону”, - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день в Україну вдалося повернути 372 цивільні заручники. Серед тих, кого вдалось повернути - 51-річний Сергій Ахметов із Бучі, майстер із виготовлення розвиваючих іграшок для дітей.

Росіяни увірвалися до його будинку 9 березня 2022 року, побили чоловіка та вивезли до Росії через територію Білорусі. Його утримували у СІЗО Брянська та Володимира До жовтня 2025 року. А потім - в одній із колоній Мордовії. Оскільки чоловік не був військовополоненим, його не судили, але Росія утримувала викраденого громадянського три з половиною роки і повернула його лише в обмін на свого військовослужбовця.

“Аналогічно нелюдяно в Росії поводяться і з депортованими громадянами України. Людей навмисно вивозять до буферної зони на російсько-грузинському кордоні, при цьому не надаючи їм жодних документів, позбавляючи можливості перетнути кордон. Люди місяцями живуть у підвалах КПП”, - наголосили в проєкті “Хочу жить”.