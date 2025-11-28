РФ вкотре атакували критичну інфраструктуру міста Херсон, виникли перебої з електро- та водопостачанням.
Про це інформує очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"Російські окупанти знову завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження можливі перебої з електро- та водопостачанням у місті", – ідеться у повідомленні.
Фахівці докладають максимальні зусилля для відновлення подачі електроенергії та води.
- 26 листопада унаслідок російських обстрілів у Херсоні виникли проблеми зі світлом у Дніпровському та Центральному районах міста.