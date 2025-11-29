Київ. Скасована прем’єра
Уночі РФ запустила по Києву та області 36 ракет та майже 600 дронів

Основними цілями окупантів стали енергетика та цивільні об’єкти.

Уночі РФ запустила по Києву та області 36 ракет та майже 600 дронів
наслідки російського обстрілу 29 листопада
Фото: ДСНС Києва

Уночі 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область, застосувавши 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників. 

Про це інформує Президент Володимир Зеленський.

"У Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя. Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Києва

Президент наголосив, що "потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію". 

"Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає", – додає глава держави.
