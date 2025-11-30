Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 3744 людини.

Упродовж минулої доби через російський терор на Донеччині загинули двоє цивільних, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 29 листопада росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Лимані. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 3744 людини, ще 8501 особа зазнала поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.