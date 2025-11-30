ДСНС провела унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді після атаки Росії

На покрівлі залишилися дрон, його бойова частина і 21 касетний боєприпас.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили у Вишгороді унікальну операцію з розмінування після нічної атаки РФ.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Один із російських дронів ударив по даху багатоповерхового будинку, але не вибухнув. На покрівлі залишилися сам безпілотник, його бойова частина та 21 касетний боєприпас. Ще один касетний елемент знайшли у дворі житлового комплексу.

У ДСНС наголосили, що всі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для людей, адже касетні елементи мають самоліквідатори й могли здетонувати у будь-який момент.

Для проведення робіт рятувальники огородили небезпечну зону та евакуювали людей з верхніх поверхів. Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем поєднали роботу дронів і багатофункціонального робота, який діяв навіть на даху будинку.

Рятувальники уточнили, що робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність. Після цього її краном завантажили до піротехнічного автомобіля.

Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.