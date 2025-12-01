Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Про американський “мирний план” та його пункти
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині від російських обстрілів постраждали 13 цивільних

Під російськими ударами опинилися Чорнобаївка, Урожайне, Херсон та Берислав.

Фото: Вікіпедія

Упродовж дня російські війська продовжували обстрілювати населні пункти Херсонщини. Відомо про 13 постраждалих мешканців області.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, російська армія атакувала населені пункти області артилерією, зокрема реактивною, мінометами та дронами різного типу.

Відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано 13 жителів області.

Близько 06:00 ранку військові рф вдарили по Чорнобаївці. Там дістали поранень шестеро цивільних жителів.

У Бериславі орієнтовно о 08:00 ранку на одній з вулиць спрацював вибуховий пристрій – поранення отримав чоловік, який проїжджав повз.

О 09:00 окупанти спрямували FPV-дрони на вулиці Херсона. Внаслідок вибухів, травмувалося п’ятеро людей, серед них співробітник поліції.

Вдень ворог також дроном атакував цивільний автомобіль у с. Урожайне. Важку травму отримав літній чоловік.
