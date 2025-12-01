Унаслідок російського обстрілу у Чорнобаївці на Херсонщині постраждали шестеро людей

Уранці 1 грудня російська армія здійснила масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Унаслідок атаки поранень зазнали шестеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 06:00 російська армія масовано обстріляла Чорнобаївку. Ворог атакував село з артилерії та реактивної системи залпового вогню", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу потрощено з півсотні приватних будинків, щонайменше дві багатоповерхівки, лінії електропередач, газопровід та господарські споруди.

Кількість постраждалих зросла до шести осіб.