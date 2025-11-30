МЗС України відповіло Казахстану на занепокоєння щодо атаки дронів на порт у Новоросійську

Українська сторона нагадала, що Казахстан раніше засуджував удари РФ по цивільних в Україні.

Україна взяла до уваги занепокоєння Казахстану щодо ситуації навколо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму.

Про це заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

У відомстві підкреслили, що українські дії не спрямовані проти Казахстану чи будь-яких інших третіх сторін. Як уточнили дипломати, усі операції здійснюють у межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН, з метою відсічі повномасштабної російської агресії.

У МЗС наголосили, що під час стратегічно вивірених оборонних дій Сили оборони системно послаблюють військово-промисловий потенціал Росії та позбавляють її ресурсів для ведення війни.

«Україна б’є у відповідь на удари та атаки агресора», — заявили у відомстві.

МЗС наголосило, що головним джерелом дестабілізації у Чорноморському регіоні й за його межами залишається саме російська агресія.

На цьому тлі МЗС звернуло увагу, що Казахстан раніше не робив заяв про засудження російських ударів по цивільних в Україні, зокрема, атак по житлових будинках, енергетичній інфраструктурі та підстанціях атомних електростанцій. Лише позавчора Росія провела дев’ятигодинну комбіновану атаку ракетами та дронами: загинули й були поранені мирні жителі, без світла залишилися щонайменше 500 тис. киян і понад 100 тис. мешканців Київської області, наголосило міністерство.