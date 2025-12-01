У ГУР розповіли, як із партизанами знищили під Бердянськом окупантів та їхню техніку

У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, як разом із Рухом опору знищили під Бердянськом окупантів та їхню техніку.

"19 листопада 2025 року о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники — їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух", – йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що у результаті п'ятеро росіян були ліквідовані, ще четверо – важко поранені.

"Унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п’ятьох загарбників із так званої "росґвардії", ще четверо — важкі "300", – розповіли у ГУР.Крім цього, пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль "Тіґр".

"Гуркіт у Бердянську зчинив переполох — на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки. ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата", – додали розвідники.