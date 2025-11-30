Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР ліквідувало "кадировців" біля тимчасово окупованого Бердянська

Під Бердянськом пролунало два вибухи на місці, де "кадирівці" незаконно продавали солярку.

ГУР ліквідувало "кадировців" біля тимчасово окупованого Бердянська
Фото: скріншот

ГУР МО ліквідувало "кадирівців", які поблизу тимчасово окупованого Бердянська незаконно торгували соляркою. Там пролунали два вибухи.

Про це інформує ГУР МОУ.

"29 листопада 2025 року на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області пролунало два вибухи ― внаслідок успішної операції ГУР та Руху опору російські загарбники із так званого підрозділу “ахмат” зазнали втрат", ― ідеться у повідомленні.

Українські партизани з’ясували, що "кадирівці" організували "схему" із краденим пальним ― соляркою торгували в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.

Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.

"Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге.

У підсумку ― успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались “хапуги” з окупаційного підрозділу “ахмат”. Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється", – кажуть у розвідці.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
