Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Про американський “мирний план” та його пункти
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Війна

Вночі зафіксували влучання 26 російських дронів на 9 локаціях

Всього РФ запустила 89 безпілотників. 

Вночі зафіксували влучання 26 російських дронів на 9 локаціях
Уламки російських дронів, ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 1 грудня російські війська атакували Україну 89 безпілотниками. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях. 

Про це повідомили Повітряні сили. 

"У ніч на 1 грудня (з 18:00 30 листопада) противник атакував 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили
﻿
