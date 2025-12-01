Вночі зафіксували влучання 26 російських дронів на 9 локаціях

У ніч на 1 грудня російські війська атакували Україну 89 безпілотниками. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили.

"У ніч на 1 грудня (з 18:00 30 листопада) противник атакував 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили