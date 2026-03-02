Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему

У компанію оформили фіктивного радника голови, який є співвласником цієї компанії. 

Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Виявили схему розкрадання на енергетиці
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Правоохоронці повідомили про викриття підсанкційного бізнесмена і спільників на "виведенні" з українських енергокомпаній приблизно 68 млн гривень. За даними слідства, вони привласнили цю суму з рахунків підприємства, що частково, на чверть акцій, перебуває в державній власності в особі Міненерго.

Для заволодіння фігурант, що нині перебуває за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних фірм. Про це повідомили в СБУ, Офісі генпрокурора і БЕБ.

За даними "Економічної правди", підозра оголошена бенефіціарному власнику АТ "Сумиобленерго" Костянтину Григоришину. 

Кошти мали піти на посилення енергосистеми Сумської області, а витратили їх на оплату фіктивного радника. 

“За версією слідства, власники компанії створили схему, щоб уникнути сплати дивідендів державі та вивести кошти підприємства”, – повідомили в ОГП.

Один з власників компанії оформив себе радником голови компанії на наступних умовах:

  • 1 млн грн зарплати на місяць (за даними СБУ, він отримував 1,5 млн);
  • дистанційний формат роботи;
  • фактичне навантаження – близько 4 годин на тиждень.

“Його заробітна плата перевищувала встановлений НКРЕКП максимальний рівень у 5–7 разів", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Схема діяла з 2020 по 2024. За цей час підприємству завдали майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями. З 2025-го фігурант, що був радником, перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони. 

На підставі зібраних доказів підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Крім того, підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою)", – зазначили в СБУ.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

