Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Життя

На Одещині 30-річний чоловік прикинувся 70-річною бабусею, щоб перетнути кордон

Його намагалася вивезти водійка авто.

На Одещині 30-річний чоловік прикинувся 70-річною бабусею, щоб перетнути кордон
Викрили спробу незаконного перетину кордону
Фото: ДПСУ

У Одеській області 30-річний чоловік прикинувся 70-річною бабусею, щоб перетнути кордон.

Як розповіли в ДПСУ, викрили спробу незаконного перетину у пункті пропуску «Нові Трояни», що на кордоні з Молдовою.

У пункт пропуску автомобілем прибула місцева жителька разом із пасажирами. Під час проходження паспортного контролю увагу прикордонників привернула жінка, зазначена у документах як особа 1954 року народження. Вона була закутана в хустку та уникала спілкування з правоохоронцями. Натомість за неї відповідала водійка, стверджуючи, що це її знайома.Щоб встановити особу жінки, прикордонники попросили зняти хустку. З’ясувалося, що під жіночим одягом замаскувався 30-річний чоловік.   

Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Щодо водійки направлено повідомлення до Національної поліції України про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

