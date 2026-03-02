У Одеській області 30-річний чоловік прикинувся 70-річною бабусею, щоб перетнути кордон.

Як розповіли в ДПСУ, викрили спробу незаконного перетину у пункті пропуску «Нові Трояни», що на кордоні з Молдовою.

У пункт пропуску автомобілем прибула місцева жителька разом із пасажирами. Під час проходження паспортного контролю увагу прикордонників привернула жінка, зазначена у документах як особа 1954 року народження. Вона була закутана в хустку та уникала спілкування з правоохоронцями. Натомість за неї відповідала водійка, стверджуючи, що це її знайома.Щоб встановити особу жінки, прикордонники попросили зняти хустку. З’ясувалося, що під жіночим одягом замаскувався 30-річний чоловік.

Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Щодо водійки направлено повідомлення до Національної поліції України про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».