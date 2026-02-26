Окупанти вкотре вдарили по енергетиці Одеської області

Внаслідок нічної атаки знову постраждала енергетика Одеської області. Ворог вдарив по об’єкту на півдні області.
Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, потерпілих немає.
“Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару”, – йдеться у повідомленні.
Росіяни неодноразово били по енергетиці Одеської області. Внаслідок удару сьогодні вночі постраждала енергетична інфраструктура і Полтавської області.
Росія била також по Києву, Кривому Рогу, Запоріжжю, Харкову.