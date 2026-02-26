Окупанти вкотре вдарили по енергетиці Одеської області

Попередню атаку проти енергетики регіону ворог провів цього понеділка.

Внаслідок нічної атаки знову постраждала енергетика Одеської області. Ворог вдарив по об’єкту на півдні області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, потерпілих немає.

“Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару”, – йдеться у повідомленні.

Росіяни неодноразово били по енергетиці Одеської області. Внаслідок удару сьогодні вночі постраждала енергетична інфраструктура і Полтавської області.

Росія била також по Києву, Кривому Рогу, Запоріжжю, Харкову.



