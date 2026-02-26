СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вкотре вдарили по енергетиці Одеської області

Попередню атаку проти енергетики регіону ворог провів цього понеділка. 

Окупанти вкотре вдарили по енергетиці Одеської області
Фото: Чернігівська ОДА

Внаслідок нічної атаки знову постраждала енергетика Одеської області. Ворог вдарив по об’єкту на півдні області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, потерпілих немає. 

“Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару”, – йдеться у повідомленні.

Росіяни неодноразово били по енергетиці Одеської області. Внаслідок удару сьогодні вночі постраждала енергетична інфраструктура і Полтавської області.

Росія била також по Києву, Кривому Рогу, Запоріжжю, Харкову. 


﻿
