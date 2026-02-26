СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Близько 20 000 споживачів знеструмлені внаслідок обстрілу Полтавської області (доповнено)

Пошкоджена промисловість, ЛЕП і приватне домогосподарство. 

Росіяни вдарили по енергетиці Полтавської області
Фото: ДСНС України в Telegram
Росіяни вдарили по енергетиці Полтавської області

Уночі 26 лютого росіяни вдарили по Полтавській області. Пошкоджено промисловий об’єкт в Полтавському районі.

Туди відбулися і прямі влучання, і падіння уламків. Пожежі вже загасили, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич у Telegram

В ДСНС уточнили, що пошкоджено технологічне обладнання та об'єкти виробництва. 

“У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання”, – сказав він.

За інформацією ОВА, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нічна атака

Росіяни вночі і вранці атакували дронами та ракетами різні регіони. В Києві є ушкодження в трьох районах. У Запоріжжі ворог вбив одну людину, дев'ятьох поранив. В Харкові і області поранені 14 людей. В Кривому Розі – двоє потерпілих внаслідок атаки на будинок. 

