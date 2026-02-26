Близько 20 000 споживачів знеструмлені внаслідок обстрілу Полтавської області (доповнено)

Фото: ДСНС України в Telegram Росіяни вдарили по енергетиці Полтавської області

Уночі 26 лютого росіяни вдарили по Полтавській області. Пошкоджено промисловий об’єкт в Полтавському районі.

Туди відбулися і прямі влучання, і падіння уламків. Пожежі вже загасили, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич у Telegram.

В ДСНС уточнили, що пошкоджено технологічне обладнання та об'єкти виробництва.

“У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання”, – сказав він.

За інформацією ОВА, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нічна атака

Росіяни вночі і вранці атакували дронами та ракетами різні регіони. В Києві є ушкодження в трьох районах. У Запоріжжі ворог вбив одну людину, дев'ятьох поранив. В Харкові і області поранені 14 людей. В Кривому Розі – двоє потерпілих внаслідок атаки на будинок.