Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджені торговельні центри і житловий будинок

Не менше 12 ударів по місту.

Запоріжжя опинилося серед міст, які росіяни обстріляли під час масованого удару по Україні в ніч на 26 лютого.

За повідомленням очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, за короткий проміжок час по обласному центру було завдано 12 ударів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено торговельні центри. Також було влучання у житловий будинок, там горять кілька поверхів, заблоковано людину. Під прицілом ворога інфраструктурні об'єкти.

Окрім Запоріжжя, обстріл за допомогою БПЛА було здійснено у Кривому Розі. Київ, Харків та низка інших міст постраждали від комбінованої балістично-дронової атаки.