144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджені торговельні центри і житловий будинок

Не менше 12 ударів по місту.

Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджені торговельні центри і житловий будинок
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Telegram

Запоріжжя опинилося серед міст, які росіяни обстріляли під час масованого удару по Україні в ніч на 26 лютого.

За повідомленням очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, за короткий проміжок час по обласному центру було завдано 12 ударів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено торговельні центри. Також було влучання у житловий будинок, там горять кілька поверхів, заблоковано людину. Під прицілом ворога інфраструктурні об'єкти.

Окрім Запоріжжя, обстріл за допомогою БПЛА було здійснено у Кривому Розі. Київ, Харків та низка інших міст постраждали від комбінованої балістично-дронової атаки.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies