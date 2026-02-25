Бойові дії на Донеччині, 216 бойових зіткнень, ворожі обстріли, затримання командувача логістики Повітряних сил, ексклюзивне інтерв’ю Радослава Сікорського. Яким запам’ятається 1463-й день повномасштабної війни.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив журналіст Axios Барак Равід.

У Офісі президента України повідомили про завершення переговорів. Розмова тривала близько 30 хвилин.

За словами Зеленського, на дзвінку були також представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 лютого відбулося 216 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку - там зафіксували 50 атак, та на Гуляйпільському - 30 атак.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що його українського колегу Андрія Сибігу вдалося переконати в просуванні в історичних питаннях. Про це він сказав у інтерв'ю LB на полях саміту YES.

Він нагадав, що з візитами до України приїжджали і прем'єр-міністр Дональд Туск, і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. А завдяки допомозі свого народу Польща зібрала мільйони внесків до ініціативи "Тепло від Польщі", щоб допомогти українцям пережити важку зиму.

Продовження допомоги він назвав доказом того, що суспільство Польщі дозволяє своїм політикам її надавати.

"Те, що польська допомога продовжує надходити, означає, що наше суспільство дає нам, політикам, дозвіл це робити. І я думаю, що зараз ми знаходимося у кращому становищі, ніж у багатьох моментах нашої спільної історії", – сказав він.

Росіяни продовжують атакувати обʼєкти Групи "Нафтогаз" у Харківській і Чернігівській областях, повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Два дні безупинно тривають атаки на обʼєкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині. Було застосовано сумарно близько 60 ударних дронів", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих атак зафіксовані руйнування.

Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію.

Верховна Рада на засіданні 25 лютого проголосувала в другому читанні за законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань.

Законопроєкт, який підтримали 284 депутати, регулює соціальні, трудові і пенсійні права військових та їхніх родин під час проходження різних видів служби. Зокрема базової, строкової, за призовом по мобілізації, на особливий період, за контрактом.

Командувача логістики Командування Повітряних сил і голову Управління СБУ в Житомирській області затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону.

За даними слідства, вони організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікацій.

У пресслужбі СБУ повідомили, що йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу неправомірної вигоди в сумі близько 13 млн гривень.

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання в Німеччині чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова, повідомляє «Європейська правда».

Операцію проводили спільно агенти мадридської поліції та група спеціальних операцій німецького Федерального відомства кримінальної поліції. За даними слідства, затриманий є саме тією особою, яка безпосередньо здійснила постріли у Портнова.

Наразі видали європейський ордер на арешт підозрюваного, а в його помешканні проводять обшуки. Іспанська поліція продовжує розслідування для повного з'ясування обставин та мотивів злочину.

Нагадаємо, Андрія Портнова вбили торік 21 травня у Мадриді біля воріт Американської школи.

Тримаймося!