26 лютого в Україні місцями мокрий сніг та ожеледиця

Через погодні умови можливі ускладнення в русі транспорту.

Прогноз погоди 26 лютого
Фото: Укргідрометцентр

В Україні 26 лютого прогнозують подекуди мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Як йдеться в повідомленні, на сході та південному сході можливий мокрий сніг та дощ. Вночі в Карпатах невеликий сніг; на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

«Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних, північних та більшості центральних областей 1-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу, вдень на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла)», - Укргідрометцентр.

В столиці та Київській області хмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

26 лютого вночі та вранці на дорогах України, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця.Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

﻿
