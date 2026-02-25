26 лютого в Україні місцями мокрий сніг та ожеледиця

В Україні 26 лютого прогнозують подекуди мокрий сніг та ожеледицю.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Як йдеться в повідомленні, на сході та південному сході можливий мокрий сніг та дощ. Вночі в Карпатах невеликий сніг; на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.
«Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних, північних та більшості центральних областей 1-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу, вдень на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла)», - Укргідрометцентр.
В столиці та Київській області хмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.
26 лютого вночі та вранці на дорогах України, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця.Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.