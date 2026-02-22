«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Завтра в Україні вдень від 3° морозу до 7° тепла

Падатиме мокрий сніг, вітер 7-12 м/с.

Завтра в Україні вдень від 3° морозу до 7° тепла
Фото: Макс Требухов

Синоптики прогнозують Україні у понеділок, 23 лютого хмарну погоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. 

Вночі у західних, північних, Вінницькій області, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади). 

У північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на дорогах країни, окрім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині 7-12° морозу, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області від 2° тепла до 3° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла (на заході та у південній частині країни 2-7° тепла).

﻿
