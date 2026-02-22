У центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська

Станом на вечір 22 лютого у лікарнях знаходяться 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові. Двоє людей знаходяться у важкому стані.

"Станом на зараз у наших лікарнях — 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже важкому стані", – написав мер міста Андрій Садовий.

Він зауважив, що усі постраждалі є службовцями, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

"Це не «бізнес-розбірки». Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців", – зазначив Садовий.

Він також висловим співчуття рідним і близьким загиблої поліцейської Вікторії Шпильки.