У лікарнях знаходяться 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові

Двоє людей знаходяться у важкому стані. 

У лікарнях знаходяться 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові
У центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська

Станом на вечір 22 лютого у лікарнях знаходяться 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові. Двоє людей знаходяться у важкому стані. 

"Станом на зараз у наших лікарнях — 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже важкому стані", – написав мер міста Андрій Садовий

Він зауважив, що усі постраждалі є службовцями, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

"Це не «бізнес-розбірки». Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців", – зазначив Садовий.

Він також висловим співчуття рідним і близьким загиблої поліцейської Вікторії Шпильки.

  • Теракт стався у ніч на 22 лютого близько 00:30 у центральній частині Львова. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
  • Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт виконаний на замовлення Росії.
  • У скоєнні теракту у Львові підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
