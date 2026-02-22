Станом на вечір 22 лютого у лікарнях знаходяться 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові. Двоє людей знаходяться у важкому стані.
"Станом на зараз у наших лікарнях — 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже важкому стані", – написав мер міста Андрій Садовий.
Він зауважив, що усі постраждалі є службовцями, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.
"Це не «бізнес-розбірки». Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців", – зазначив Садовий.
Він також висловим співчуття рідним і близьким загиблої поліцейської Вікторії Шпильки.
- Теракт стався у ніч на 22 лютого близько 00:30 у центральній частині Львова. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
- Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт виконаний на замовлення Росії.
- У скоєнні теракту у Львові підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.