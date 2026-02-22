Вибухи у Львові кваліфікували як теракт: загинула поліцейська, понад 20 поранених (оновлено)

Сьогодні вночі у центрі Львова пролунали вибухи, є загибла і поранені, про це інформує Національна поліція. Повітряної тривоги у місті та області не оголошували.

Правоохоронці підкреслили, що внаслідок вибухів є "загиблі та поранені правоохоронці".

Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.

Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий назвав вибухи у місті терактом.

За його словами, наразі відомо, що, за попередньою інформацією, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.

Станом на ранок 22 лютого, за інформацією Національної поліції України, відомо про 24 поранених унаслідок вибухів.

"Сьогодні близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один", – зазначають у поліції.

Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

У патрульній поліції Львівської області повідомили, що під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька.

"Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.

Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", – ідеться у повідомленні.