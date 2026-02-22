Зеленський про теракт у Львові: "Є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі"

За словами президента, виконавців нападу у Львові були завербовані через телеграм.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, росіяни готують схожі напади до того, який стався у ніч на 22 лютого.

Як написав він у телеграмі, йому сьогодні прозвітували міністр Ігор Клименко та інші правоохоронці.

"Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий", – розповів глава держави.

За його словами, обставини цього теракту зараз повністю аналізуються,і багато фактів вже встановили.

"Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству", – повідомив Зеленський.

Він доручив пропрацювати уреагування, щоб унеможливити подібні злочини, і вже є певний досвід протидії.

"Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам", – зазначив президент.

Він сказав, що потрібно "більше активності та більше залученості самих громад", місцевих керівників, урядових інституцій та усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу.

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", – повідомив Зеленський.

Що відбулося