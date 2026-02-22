WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський про теракт у Львові: "Є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі"

За словами президента, виконавців нападу у Львові були завербовані через телеграм. 

Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, росіяни готують схожі напади до того, який стався у ніч на 22 лютого

Як написав він у телеграмі, йому сьогодні прозвітували міністр Ігор Клименко та інші правоохоронці.

"Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий", – розповів глава держави. 

За його словами, обставини цього теракту зараз повністю аналізуються,і багато фактів вже встановили. 

"Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству", – повідомив Зеленський.

Він доручив пропрацювати уреагування, щоб унеможливити подібні злочини, і вже є певний досвід протидії. 

"Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам", – зазначив президент.

Він сказав, що потрібно "більше активності та більше залученості самих громад", місцевих керівників, урядових інституцій та усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу.

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", – повідомив Зеленський. 

Що відбулося

  • Теракт стався у ніч на 22 лютого близько 00:30 у центральній частині Львова. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
  • Станом на вечір 22 лютого у лікарнях знаходяться 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові. Двоє людей знаходяться у важкому стані. 
  • Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт виконаний на замовлення Росії.
  • У скоєнні теракту у Львові підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
  • Затриманій 33-річній мешканці Костополя повідомили про підозру.
﻿
