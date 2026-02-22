Зеленський про теракт у Львові: "Є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, росіяни готують схожі напади до того, який стався у ніч на 22 лютого.
Як написав він у телеграмі, йому сьогодні прозвітували міністр Ігор Клименко та інші правоохоронці.
"Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий", – розповів глава держави.
За його словами, обставини цього теракту зараз повністю аналізуються,і багато фактів вже встановили.
"Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству", – повідомив Зеленський.
Він доручив пропрацювати уреагування, щоб унеможливити подібні злочини, і вже є певний досвід протидії.
"Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам", – зазначив президент.
Він сказав, що потрібно "більше активності та більше залученості самих громад", місцевих керівників, урядових інституцій та усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу.
"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", – повідомив Зеленський.
Що відбулося
- Теракт стався у ніч на 22 лютого близько 00:30 у центральній частині Львова. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
- Станом на вечір 22 лютого у лікарнях знаходяться 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові. Двоє людей знаходяться у важкому стані.
- Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт виконаний на замовлення Росії.
- У скоєнні теракту у Львові підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
- Затриманій 33-річній мешканці Костополя повідомили про підозру.