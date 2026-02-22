Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Війна

Унаслідок російської агресії в Україні повністю зруйновані близько 200 церков і місць поклоніння, – Сибіга

За цей період пошкоджено понад 700 релігійних об'єктів. 

Унаслідок російської агресії в Україні повністю зруйновані близько 200 церков і місць поклоніння, – Сибіга
Фото: Офіс президента

З 2022 року в Україні унаслідок обстрілів Росії було пошкоджено понад 700 релігійних об'єктів. 

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Близько 200 церков і місць поклоніння були повністю зруйновані.

“Російський терор не щадить навіть церкви та віруючих. Цю війну проти людяності та життя необхідно зупинити – через єдність з Україною та посилення колективного тиску на Москву”.

Раніше повідомлялося, що сьогодні під час чергової атаки окупантів на Київщині пошкоджено православну церкву у Гнідині.

﻿
