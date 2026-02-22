За цей період пошкоджено понад 700 релігійних об'єктів.

З 2022 року в Україні унаслідок обстрілів Росії було пошкоджено понад 700 релігійних об'єктів.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Близько 200 церков і місць поклоніння були повністю зруйновані.

“Російський терор не щадить навіть церкви та віруючих. Цю війну проти людяності та життя необхідно зупинити – через єдність з Україною та посилення колективного тиску на Москву”.

Раніше повідомлялося, що сьогодні під час чергової атаки окупантів на Київщині пошкоджено православну церкву у Гнідині.