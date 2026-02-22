Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Війна

Росіяни завдали авіаудару по Новомиколаївці на Запоріжжі, є жертви

Унасслідок авіаудару загинула цивільна, ще одна – зазнала поранень.

Росіяни завдали авіаудару по Новомиколаївці на Запоріжжі, є жертви
наслідки обстрілів РФ по Запорізькому району
Фото: Запорізька ОВА

Ворог завдав удару КАБами по Новомиколаївці Запорізького району. Є жертви.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

"Росіяни ударили КАБами по Новомиколаївці. Пошкоджені приватні будинки. На жаль, загинула 45-річна жінка. Дістала поранень – 48-річна", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалій надають всю необхідну медичну допомогу. 

﻿
