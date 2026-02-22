Росіяни завдали авіаудару по Новомиколаївці на Запоріжжі, є жертви

"Росіяни ударили КАБами по Новомиколаївці. Пошкоджені приватні будинки. На жаль, загинула 45-річна жінка. Дістала поранень – 48-річна", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Ворог завдав удару КАБами по Новомиколаївці Запорізького району. Є жертви.

