На Сумщині унаслідок ворожих обстрілів є загиблі і поранені серед цивільних

Протягом доби з ранку 21 лютого до ранку 22 лютого 2026 року російські війська здійснили 55 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Шосткинській громаді внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю загинув 61-річний чоловік. Його 56-річна дружина отримала поранення. Ще одна пасажирка, 48-річна жінка, зазнала поранень, несумісних із життям.

У Зноб-Новгородській громаді через удар БпЛА по автомобілю екстреної допомоги загинули четверо людей: 32-річний чоловік, 25-річна жінка, 17-річний хлопець та 25-річний чоловік. Поранення отримав 34-річний чоловік.

У Боромлянській громаді через атаку ворожого дрона постраждав 56-річний чоловік.

У Тростянецькій громаді внаслідок ракетного удару поранено 41-річного чоловіка.

У Сумській громаді через удар БпЛА постраждала 63-річна жінка.

У Великописарівській громаді внаслідок атаки дрона травмовано 85-річну жінку.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Охтирському районах.

Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, безпілотні літальні апарати, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Шосткинській громаді — приватний легковий автомобіль. У Зноб-Новгородській — автомобіль екстреної допомоги, приміщення навчального закладу, приватний житловий будинок та легковий автомобіль;

У Річківській громаді пошкоджено господарчу споруду. У Сумській — об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, легкові автомобілі та господарчу споруду. Також у Боромлянській громаді пошкоджений приватний житловий будинок і легковий автомобіль.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та громадськими організаціями евакуювали з прикордонних громад чотирьох людей.

Повітряна тривога в області тривала 23 години 5 хвилин.