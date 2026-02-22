«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На Харківщині через російські обстріли постраждали шестеро цивільних

У чотирьох районах області зафіксовані пошкодження.

На Харківщині через російські обстріли постраждали шестеро цивільних
Обстріл у місті Барвінкове
Фото: Телеграм / Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударівбезпілотниками різних типів по 12 населених пунктах Харківської області. Відомо про шістьох поранених. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. У с. Василів Хутір Чугуївської громади постраждав 51-річний чоловік; у с. Артільне Лозівської громади зазнали стресу 63-річний і 61-річний чоловіки та жінки 63, 36, 57 років", – ідеться у повідомленні.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 30 БпЛА (тип встановлюється). 

Унаслідок ворожих ударів у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, у Куп’янському – приватний будинок, в Ізюмському – електромережі та автомобіль, у Лозівському – 2 приватні будинки і господарську споруду.

﻿
