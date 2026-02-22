На Харківщині через російські обстріли постраждали шестеро цивільних

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударівбезпілотниками різних типів по 12 населених пунктах Харківської області. Відомо про шістьох поранених.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. У с. Василів Хутір Чугуївської громади постраждав 51-річний чоловік; у с. Артільне Лозівської громади зазнали стресу 63-річний і 61-річний чоловіки та жінки 63, 36, 57 років", – ідеться у повідомленні.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Унаслідок ворожих ударів у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, у Куп’янському – приватний будинок, в Ізюмському – електромережі та автомобіль, у Лозівському – 2 приватні будинки і господарську споруду.