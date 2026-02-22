Російські війська посилюють тиск у напрямку Платонівки, Бондарного, Свято-Покровського та Привілля на Слов’янському і Краматорському напрямках. Водночас Сили оборони України утримують визначені рубежі та повністю контролюють ситуацію.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал.

За його словами, противник активізував спроби просування в районі зазначених населених пунктів. Російські підрозділи, попри на значні втрати особового складу, намагаються здійснювати інфільтрацію малими піхотними групами.

Однак українські військові завдають ворогу вогневого ураження. Спроби просування противника припиняються, а піхотні групи знищуються ще на підступах до позицій Сил оборони.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію", – наголосив Григорій Шаповал.

Оперативна обстановка на зазначених напрямках залишається напруженою, проте контрольованою. Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання із стримування та виснаження противника.