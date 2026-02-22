Сибіга після чергової атаки РФ по Україні: "Застосуйте до Росії дійсно сильні санкції"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на чергову масовану атаку РФ по Україні та наголосив на посиленні санкцій проти РФ.

Про це повідомляє МЗС України.

"Вночі десятки гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет, а також сотні "Шахедів" атакували критичну інфраструктуру та цивільних громадян в Україні. Є жертви серед мирних людей та пошкоджені об’єкти енергетики. Цей терор не можна нормалізувати, його потрібно зупинити. Росія не може виляти світом, так само як хвіст не може виляти собакою", – ідеться у повідомленні.

Глава українського МЗС підкреслює, що міжнародна спільнота має достатньо важелів, аби зупинити Путіна, особливо коли російська економіка вже перебуває в поганому стані.

"Застосуйте до Росії дійсно сильні санкції: обмежте її доступ до доходів від енергетики, схем ухилення від оподаткування та технологій – і Путін не матиме іншого вибору, як припинити цю війну", – заявив Сибіга.