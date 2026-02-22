Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою.

У центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська

Є всі підстави вважати, що теракт у Львові, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська, виконаний на замовлення Росії.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, який прибув до міста.

“Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян”, – зазначив він.

Клименко повідомив, що заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою.

“Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів. Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву”, – додав міністр.

До Львова приїхав очільник МВС Ігор Клименко

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали жінку, причетну до скоєння теракту. Тривають необхідні процесуальні дії.

Унаслідок теракту загинула 23-річна правоохоронця, кількість поранених зросла до 25 людей. У медзакладах перебувають 11 осіб, шестеро правоохоронців – у тяжкому стані.