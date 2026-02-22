Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоПодії

Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, – Клименко

Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою. 

Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, – Клименко
У центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська

Є всі підстави вважати, що теракт у Львові, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська, виконаний на замовлення Росії. 

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, який прибув до міста.

“Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян”, – зазначив він.

Клименко повідомив, що заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою

“Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів. Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву”, – додав міністр.

До Львова приїхав очільник МВС Ігор Клименко
До Львова приїхав очільник МВС Ігор Клименко

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали жінку, причетну до скоєння теракту. Тривають необхідні процесуальні дії.

Унаслідок теракту загинула 23-річна правоохоронця, кількість поранених зросла до 25 людей. У медзакладах перебувають 11 осіб, шестеро правоохоронців – у тяжкому стані.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies