Під час евакуації поранених на Сумщині загинув поліцейський і фельдшерка

21 лютого у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині під час виконання службових обов’язків загинули поліцейський Сергій Славський та його дружина Христина – фельдшерка екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

За інформацією правоохоронців, подружжя прибуло на допомогу двом хлопцям віком 17 та 24 років, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Після евакуації поранених вони вирушили автомобілем "швидкої" до районного центру. У селі Чигин транспорт атакував ворожий безпілотник.

Унаслідок удару Сергій та Христина Славські і двоє поранених загинули на місці. Водія карети швидкої допомоги госпіталізували у важкому стані.

Як зазначають у поліції, Сергію Славському було 32 роки. З 2023 року він ніс службу в прикордонній громаді, щодня допомагаючи людям в умовах війни. Брав участь в евакуації мешканців, першим прибував на виклики після обстрілів, реагував на надзвичайні ситуації та підтримував місцевих жителів у найскладніші моменти.

Христині Славській було 25 років. Вона працювала фельдшеркою екстреної медичної допомоги, рятуючи поранених після російських атак. У поліції зазначають, що подружжя завжди діяло як одна команда, залишаючись поруч із людьми та самовіддано виконуючи свій професійний обов’язок.

"Це непоправна втрата для всієї поліцейської родини, громади, батьків, друзів та близьких. Ми втратили відданого правоохоронця та сміливу жінку, які до останнього залишалися вірними своєму покликанню – захищати й рятувати життя", – наголошують у поліції.