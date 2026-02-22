Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоЖиття

Під час евакуації поранених на Сумщині загинув поліцейський і фельдшерка

Також унаслідок атаки ворожого дрона загинула фельдшерка екстреної медичної допомоги. Водія "екстренки" госпіталізували.

Під час евакуації поранених на Сумщині загинув поліцейський і фельдшерка
загиблий поліцейський Сергій Славський
Фото: Національна поліція Сумської області

21 лютого у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині під час виконання службових обов’язків загинули поліцейський Сергій Славський та його дружина Христина – фельдшерка екстреної медичної допомоги. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Сумській області.

За інформацією правоохоронців, подружжя прибуло на допомогу двом хлопцям віком 17 та 24 років, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Після евакуації поранених вони вирушили автомобілем "швидкої" до районного центру. У селі Чигин транспорт атакував ворожий безпілотник.

Унаслідок удару Сергій та Христина Славські і двоє поранених загинули на місці. Водія карети швидкої допомоги госпіталізували у важкому стані.

Як зазначають у поліції, Сергію Славському було 32 роки. З 2023 року він ніс службу в прикордонній громаді, щодня допомагаючи людям в умовах війни. Брав участь в евакуації мешканців, першим прибував на виклики після обстрілів, реагував на надзвичайні ситуації та підтримував місцевих жителів у найскладніші моменти.

Христині Славській було 25 років. Вона працювала фельдшеркою екстреної медичної допомоги, рятуючи поранених після російських атак. У поліції зазначають, що подружжя завжди діяло як одна команда, залишаючись поруч із людьми та самовіддано виконуючи свій професійний обов’язок.

"Це непоправна втрата для всієї поліцейської родини, громади, батьків, друзів та близьких. Ми втратили відданого правоохоронця та сміливу жінку, які до останнього залишалися вірними своєму покликанню – захищати й рятувати життя", – наголошують у поліції.

  • У Сумській ОВА повідомляли, що учора у Зноб-Новгородській громаді через удар БпЛА по автомобілю екстреної допомоги загинули четверо людей: 32-річний чоловік, 25-річна жінка, 17-річний хлопець та 25-річний чоловік. Поранення отримав 34-річний чоловік.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies