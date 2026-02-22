У Миколаєві через російську атаку постраждали двоє людей

"Внаслідок атаки шахеда в Миколаєві поранення отримали подружжя – 58-річні чоловіки та жінка. Стан обох середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Пошкоджено будинок", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок атаки ударного безпілотника у Миколаєві постраждали двоє людей, також пошкоджений будинок.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies