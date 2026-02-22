У Миколаєві через російську атаку постраждали двоє людей

Унаслідок атаки ударного безпілотника у Миколаєві постраждали двоє людей, також пошкоджений будинок.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок атаки шахеда в Миколаєві поранення отримали подружжя – 58-річні чоловіки та жінка. Стан обох середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Пошкоджено будинок", – ідеться у повідомленні.
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
- Уранці 22 лютого росіяни атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру міста Миколаїв. Без електропостачання – 16 тисяч абонентів.