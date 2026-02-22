WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині унаслідок атаки Росіі пошкоджено церкву

Окупанти пошкодили будівлю церкви у Бориспільському районі.

На Київщині унаслідок атаки Росіі пошкоджено церкву
пошкоджена церква у Бориспільському районі
Фото: Микола Калашник/Київська ОВА

Унаслідок російської атаки 22 лютого у Бориспільському районі на Київщині пошкоджено церкву. 

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Внаслідок чергової атаки у Бориспільському районі пошкоджено церкву. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого. Вони цілеспрямовано нищать житлові будинки, критичну інфраструктуру, школи, лікарні – і навіть храми", – наголошує начальник ОВА.

Калашник додає, що Росія вкотре демонструє свою справжню сутність – "держави-терориста, яка веде війну проти мирних людей, проти культури та духовних цінностей".

  • Також відомо, що внаслідок масованої ворожої атаки у Фастівському районі від отриманих травм загинув 49-річний чоловік. Кількість поранених зросла до 15 людей.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies