В Україні завтра - без опадів, подекуди температура опуститься до -18° морозу

Лише на сході та південному сході вночі очікується сніг.

В Україні 21 лютого без опадів, за винятком сходу та південного сходу, там вночі передають сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі сніг. У північній частині вночі та вранці подекуди туман; на дорогах країни, крім крім південного сходу, місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с (на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с).

Температура вночі опуститься до 13-18° морозу, на півночі місцями 20°, вдень слід очікувати 2-9° морозу.

На Закарпатті, півдні та південному сході України вночі 5-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла).