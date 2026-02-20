В Генштабі повідомили про 130 бойових зіткнень на фронті від початку доби

Ворог застосував 5115 дронів-камікадзе та здійснив 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Від початку доби 20 лютого на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни завдали одного ракетного удару та 65 авіаційних ударів, скинули 161 керовану авіабомбу. Крім того, противник застосував 5115 дронів-камікадзе та здійснив 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два рази — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував, у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів, в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки і Кучерового Яру. Дві спроби агресора покращити своє становище тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 48 окупантів та поранили 33; знищили 96 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, п’ять квадроциклів, дві артилерійські системи, два укриття особового складу, пункт управління БпЛА, також уражено одну бойову броньовану машину, 11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися двічі покращити своє становище у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів: у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. Дві атаки ще тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Копані.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, противник двічі атакував у районах Степового та Малих Щербаків. Авіаудару зазнали населені пункти Комишуваха та Юліївка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.