Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Сили оборони спростовують інформацію про оточення українських військ у Родинському

В умовах розширення кілзони та постійної активності  ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

Сили оборони спростовують інформацію про оточення українських військ у Родинському
Родинське
Фото: скріншот

Інформація про нібито оточення українських військових у Родинському не відповідає дійсності. Логістика на цьому відтинку ускладнена, але забезпечення українських військ відбувається.

Про це повідомляє УВ "Схід".

За інформацією військових, російські загарбники активізували зусилля з "охоплення" Покровська та Мирнограда. Для цього посилюють тиск, зокрема, у районах Родинського та Гришиного. Ситуація залишається складною.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.

"Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема,  у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація  залишається складною. В умовах розширення кілзони та постійної активності  ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується", – наголошують в угрупованні "Схід".  

Підрозділи Сил оборони України протидіють намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Ворог несе значні втрати. 

"Повідомлення про начебто оточення наших підрозділів у Родинському не відповідають дійсності. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та орієнтуватися на  офіційні джерела", – наголошують військові.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває. Намагання ворога просунутись у районі населеного пункту Різниківка  за допомогою додаткових резервів живої сили успіху не мали, ворог  зазнав суттєвих втрат. 

У районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка були знищені малі піхотні групи та поодинокі окупанти, які намагалися  інфільтруватися в обхід українських позицій. Також  були знищені або здалися у полон ті військовослужбовці російської окупаційної армії, які для створення ілюзії контролю цих районів окупантами демонстрували “на камеру” символіку держави-агресора. 

На Краматорському напрямку з початку доби наступальних дій ворога не зафіксовано. 

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.

﻿
