Сили оборони спростовують інформацію про оточення українських військ у Родинському

В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

Інформація про нібито оточення українських військових у Родинському не відповідає дійсності. Логістика на цьому відтинку ускладнена, але забезпечення українських військ відбувається.

Про це повідомляє УВ "Схід".

За інформацією військових, російські загарбники активізували зусилля з "охоплення" Покровська та Мирнограда. Для цього посилюють тиск, зокрема, у районах Родинського та Гришиного. Ситуація залишається складною.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.

"Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема, у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується", – наголошують в угрупованні "Схід".

Підрозділи Сил оборони України протидіють намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Ворог несе значні втрати.

"Повідомлення про начебто оточення наших підрозділів у Родинському не відповідають дійсності. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та орієнтуватися на офіційні джерела", – наголошують військові.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває. Намагання ворога просунутись у районі населеного пункту Різниківка за допомогою додаткових резервів живої сили успіху не мали, ворог зазнав суттєвих втрат.

У районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка були знищені малі піхотні групи та поодинокі окупанти, які намагалися інфільтруватися в обхід українських позицій. Також були знищені або здалися у полон ті військовослужбовці російської окупаційної армії, які для створення ілюзії контролю цих районів окупантами демонстрували “на камеру” символіку держави-агресора.

На Краматорському напрямку з початку доби наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.