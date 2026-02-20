ДСНС попереджають про загрозу підтоплень на Поліссі та в шести областях

Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води.

Упродовж 20-25 лютого в Україні очікується можливі підтопленні через підвищення рівня води в річках. Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті", – наголошують у ДСНС.

Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.

Рятувальники закликають жителів прибережних зон бути пильними та враховувати інформацію про можливі підтоплення під час планування господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації – телефонувати за номером 101.