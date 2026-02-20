7 дітей та підлітків вдалось повернути з тимчасово окупованих територій України

Дітям погрожували, цькували та катували їх за проукраїнську позицію.

Групу з 7 дітей та підлітків повернули з тимчасово окупованих територій України у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA

Про це повідомили в Facebook Bring Kids Back UA .

Діти зазнали катувань, погроз та цькувань з боку окупантів. Всі вони вже перебувають в безпеці на території України.

Серед тих, кого вдалось повернути - 17-річна Соломія. Представники ФСБ увірвалися до її дому, незаконно провели обшук і перевіряли гаджети, направляючи зброю на її маму. Вони погрожували забрати Соломію до інтернату, а матір — відправити «на підвал». Після пережитого дівчина почала страждати на панічні атаки та тяжке безсоння.

18-річний Артем. Військова поліція пристебнула його наручниками до батареї та дві години катувала за те, що він відповідав українською мовою. Хлопця били гумовими кийками по тулубу й ногах, затягували пластикові хомути на руках та погрожували вбивством, називаючи «хохлом».

18-річний Костя. З дитинства хлопець зазнавав релігійних утисків у своїй протестантській громаді, а в школі стикався з приниженням через віру. Його змусили стати на військовий облік і проходити ідеологічні тести щодо ставлення до армії РФ. Невдовзі планували мобілізувати на строкову службу.

18-річний Остап. У школі неодноразово чув погрози від учителя, який співпрацював зі спецслужбами. Учитель відкрито заявляв: «Я можу зробити так, що будь-хто з вас просто зникне». Юнак не раз був свідком цькування дітей за проукраїнську позицію.

Врятовані діти та підлітки перебувають у центрах «Надії та відновлення». Там вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло.