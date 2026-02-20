Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

7 дітей та підлітків вдалось повернути з тимчасово окупованих територій України

Дітям погрожували, цькували та катували їх за проукраїнську позицію.

7 дітей та підлітків вдалось повернути з тимчасово окупованих територій України
Фото ілюстративне

Групу з 7 дітей та підлітків повернули з тимчасово окупованих територій України у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA 

Про це повідомили в Facebook Bring Kids Back UA .

Діти зазнали катувань, погроз та цькувань з боку окупантів. Всі вони вже перебувають в безпеці на території України.

Серед тих, кого вдалось повернути - 17-річна Соломія. Представники ФСБ увірвалися до її дому, незаконно провели обшук і перевіряли гаджети, направляючи зброю на її маму. Вони погрожували забрати Соломію до інтернату, а матір — відправити «на підвал». Після пережитого дівчина почала страждати на панічні атаки та тяжке безсоння.

 18-річний Артем. Військова поліція пристебнула його наручниками до батареї та дві години катувала за те, що він відповідав українською мовою. Хлопця били гумовими кийками по тулубу й ногах, затягували пластикові хомути на руках та погрожували вбивством, називаючи «хохлом».

18-річний Костя. З дитинства хлопець зазнавав релігійних утисків у своїй протестантській громаді, а в школі стикався з приниженням через віру. Його змусили стати на військовий облік і проходити ідеологічні тести щодо ставлення до армії РФ. Невдовзі планували мобілізувати на строкову службу.

18-річний Остап. У школі неодноразово чув погрози від учителя, який співпрацював зі спецслужбами. Учитель відкрито заявляв: «Я можу зробити так, що будь-хто з вас просто зникне». Юнак не раз був свідком цькування дітей за проукраїнську позицію.

Врятовані діти та підлітки перебувають у центрах «Надії та відновлення». Там вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло.

  • Bring Kids Back UA - це ініціатива Президента Володимира Зеленського з повернення додому всіх українських дітей, яких депортувала та примусово перемістила росія.
  • Лубінець: Україна вже повернула додому 2000 дітей. Понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях.
  • Україні вдалося повернути ще двох підлітків з тимчасово окупованої частини Херсонщини. З початку 2026 року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 29 дітей. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies