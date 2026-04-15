Суспільство / Війна

Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди

Є ризик послаблення постачань озброєння через тривалий конфлікт на Близькому Сході. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в України є значній дефіцит систем ППО Patriot. Він оцінив їх нестачу як "гірше бути не може", пише Welt із посиланням на заяву глави держави ZDF. 

Зеленський додав, що зараз США залишаються в контакті із Іраном, а для України натомість не мають часу. Президент переконаний, що вплив війни на Близькому Сході негативно позначиться на постачанні зброї Україні. 

Також він повторив, що Штати не зверталися до України з проханням допомогти в розблокуванні Ормузької протоки, хоча вже є відповідний досвід із Чорним морем. 

Коментуючи перемовний процес, він заявив, що Європі важко знайти місце у переговорах, хоча участь європейців є важливою. США поки що не сигналізували про бажання залучити Європу. Зеленський вважає, що Дональд Трамп не перебуває на боці ні України, ні Росії. Водночас він наголосив на важливості тиску на росіян і погодився з твердженням, що американський президент – єдина людина, якої боїться Путін. Але для збереження цього страху на Росію потрібно тиснути. 

Контекст

Ракети ППО партнери України постачають в рамках різних програм, зокрема PURL, що передбачає закупівлю зброї в США коштом інших країн НАТО. Поки що президент не повідомялв, що війна на Близькому Сході позначилася на постачаннях, але наголошував, що в подальшому такий ризик існує. Попри війну на Близькому Сході, постачання ракет до систем Patriot тривало. 

Нестача ракет для збиття балістики залишається увесь час, і хоча країна працює над створенням власних антибалістичних ракет, поки що в цьому питанні вона повністю покладається на поміч інших. 

Більше на цю тему можна почитати в матеріалі Тетяни Негоди "Ракети до Patriot на вагу золота. Як будемо захищатися від балістики далі". 

