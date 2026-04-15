У Деснянському районі Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер-К".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У лісовій місцевості правоохоронці виявили фрагмент ракети Іскандер-К. Наразі територія перебуває під охороною поліції, доступ громадян обмежено. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби здійснили контрольоване знищення боєприпасу.

"У цей період мешканці прилеглих районів могли чути звуки вибухів - це планові роботи, які не несуть загрози", - наголосили в поліції.

Фото: Поліція Києва Частина російської ракети "Іскандер"