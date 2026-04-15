США затримали два судна під час блокади Ормузької протоки

Американський есмінець затримав два нафтові танкери в Ормузькій протоці учора, підтвердив CBS News посадовець. Ці судна були серед тих шести, яким американські військові наказали повернутися до іранського порту в Оманській затоці.

При цьому за період блокади понад 20 інших кораблів, які не пов'язані з портами Ірану, безпечно пройшли протокою. Центральне командування заявило, що блокада іранських портів "повністю імплементована, оскільки американські сили зберігають морську перевагу на Близькому Сході".

"Приблизно 90 % іранської економіки забезпечується міжнародною морською торгівлею. Менш ніж за 36 годин блокади американські сили повністю зупинили морську економічну торгівлю з Іраном", – сказав командувач Центкому адмірал Бред Купер.

США розпочали блокаду входу і виходу з іранських портів цього понеділка. Таким чином країна хоче змусити Іран укласти угоду, зокрема щоб він розблокував Ормузьку протоку.

Учора декілька пов’язаних із Іраном підсанкційних суден безперешкодно пройшли протокою, повідомляли медіа. Ці кораблі не заходили в порти Ірану. Штати обіцяли блокувати прохід лише тих кораблів, які прямували до іранських портів або із них.